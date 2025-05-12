Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin köklü kültürel etkinliklerinden biri olan Büyükkonuk Eko Gün’ü, dün Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ev sahipliğinde 26'ncı kez düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinlik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, muhtarlar ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eko Gün kapsamında kurulan stantlarda yerli üreticiler, el sanatları, halk dansları ekipleri, müzik grupları ve çocuk etkinlikleri ziyaretçilerle buluştu.

-Tuğlu

Etkinliğin açılışında konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Eko Gün’ün yalnızca bir kültür etkinliği değil, aynı zamanda üretime, yerel kalkınmaya ve sürdürülebilir yaşama katkı sağlayan önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Tuğlu, "Bu topraklarda üretmek, paylaşmak ve dayanışma bizim en büyük mirasımızdır. İşte bugün bu mirası hep birlikte yaşatıyoruz." diyerek, etkinliğin taşıdığı sosyal ve kültürel önemi ifade etti.

Etkinliğin başarısında emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Tuğlu, Büyükkonuk’un kültür, üretim ve dayanışmanın simgesi olmaya devam edeceğini belirtti.