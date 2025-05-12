İskele Belediyesi 3’üncü Tiyatro Günleri sürüyor. Etkinlik kapsamında 17 Mayıs Cumartesi akşamı Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından komedi türündeki “Kanlı Nigar” sahnelenecek.
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak oyun saat 20.00de başlayacak.
-27 Mayıs’ta final yapılacak
Mersin Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun kara komedi türündeki “Çok Tuhaf Soruşturma” oyununun 27 Mayıs Salı akşamı saat 20.00’de İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenmesiyle Tiyatro Günleri sona erecek.
Önceki akşam ise Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun ‘Beni Macbeth Me” müzikali İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneledi.
Ufuk Aydoğan’ın yazıp yönettiği müzikalde Melis Girgen, Kıvanç Giritli, Şükrü Karaman, Hatice Hırdurmaz, Oğuzhan Kaya, Cansu Balkaya, Yusuf Aşık ve Tuğba Özbuğa aynı sahneyi paylaştı.