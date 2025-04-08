Bağımsızlık Yolu (BY) Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, Disiplin Tüzüğü’ndeki değişliği eleştirerek, meselenin din ve inanç özgürlüğü, laiklik ve çocuk haklarının ötesine geçtiği görüşünü ifade etti.

Özkızan, yazılı açıklamasında tüzük değişikliğine toplumun geniş kesimlerinin hatta UBP tabanı ve milletvekillerinin de tepki gösterdiğini savundu.

Kıbrıs Türk halkına "tarihi bir dayatma" yapıldığını iddia eden Celal Özkızan, buna tarihi bir direnişle cevap vermenin herkesin boynunun borcu olduğunu belirtti. Özkızan, “Yapılan toplumun kaygılarına, iradesine, endişelerine ve hassasiyetlerine karşı acımasız bir saldırıdır” iddiasında bulundu.