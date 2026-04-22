Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 23 Nisan’ın geleceğe duyulan inancın en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayarak, çocukların çağın gereklerine uygun, donanımlı, bilinçli ve üretken bireyler olarak yetişmesinin en büyük sorumluluk olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Çavuş, “23 Nisan, millet iradesinin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü olmasının yanı sıra, bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesiyle geleceğe duyulan inancın en güçlü ifadesidir.” dedi.

“Çocuklarımız; yarınlarımızın teminatı, ülkemizin en kıymetli hazinesidir. Onların çağın gereklerine uygun, donanımlı, bilinçli ve üretken bireyler olarak yetişmesi en büyük sorumluluğumuzdur” diyen Çavuş, “İnanıyorum ki çocuklarımız; azimleri, çalışkanlıkları ve vatan sevgileriyle hem ülkemizi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güçlü yarınlara taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Çavuş, tarımın, üretimin ve doğal kaynakların korunmasının hayati önem taşıdığı bu dönemde, çocukların doğayla iç içe, çevre bilinci yüksek ve üretime değer veren bireyler olarak yetişmesinin sürdürülebilir gelecek açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

“23 Nisan bizlere; bağımsızlığın, egemenliğin ve bu toprakların değerini bir kez daha anımsatırken, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımıza karşı görevlerimizi de yeniden hatırlatmaktadır” diyen Çavuş, bu bilinçle çocukların her alanda gelişimini desteklemeye, onların yanında olmaya ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye kararlı olduklarını söyledi.

Mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz…” sözlerine de yer veren Çavuş, bunun çocuklara duyulan güven ve umudun en açık ifadesi olduğunu vurguladı.

“Bizler de bu güvenle, evlatlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Çavuş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.