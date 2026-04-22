Başbakan Ünal Üstel, çocukların yalnızca yarınların değil, bugünün de en kıymetli güvencesi olduğunu söyleyerek, “Güçlü bir devletin temeli; sağlıklı, eğitimli, özgüveni yüksek ve milli değerlerine sahip çıkan nesillerle atılır.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, hükümetin, çocukların ve gençlerin daha iyi şartlarda yetişmesi için eğitime, bilime ve teknolojiye yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Amaçlarının kendi kimliğine bağlı, çağın gerekleriyle donanmış, üretken ve özgüvenli bireyler yetiştirerek devleti daha da ileriye taşımak olduğunu belirten Başbakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘‘23 Nisan, halk iradesinin her türlü gücün üzerinde olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği, tarihimizin en anlamlı dönüm noktalarından biridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün; ulusal egemenliğimizin ve geleceğe duyduğumuz sarsılmaz güvenin en güçlü simgesidir. Atatürk’ün ‘Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.’ sözü, çocuklarımıza ve gençlerimize duyulan inancın en açık ifadesidir.

Çocuklarımız, yalnızca yarınlarımızın değil; bugünümüzün de en kıymetli güvencesidir. Güçlü bir devletin temeli; sağlıklı, eğitimli, özgüveni yüksek ve milli değerlerine sahip çıkan nesillerle atılır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bizler de egemenliğimize ve devletimize sahip çıkarken, çocuklarımızı güçlü yarınlara hazırlamayı en temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Hükümet olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda yetişmesi için eğitime, bilime ve teknolojiye yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Amacımız; kendi kimliğine bağlı, çağın gerekleriyle donanmış, üretken ve özgüvenli bireyler yetiştirerek devletimizi daha da ileriye taşımaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.’’