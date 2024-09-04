Gönyeli Tenis Kulübü oyuncusu Çağ Refikoğlu, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Ten-Pro Junior Turda U-10 kategorisinde yarı final oynama başarısı gösterdi.

Gönyeli Tenis Kulübü, 25 ülkeden 170 sporcunun katıldığı dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan Ten-Pro Junior Tur 10 yaş kategorisinde göstermiş olduğu büyük başarılardan dolayı sporcusunu, ailesini ve antrenörünü tebrik etti.

Ayrıca oyuncunun turnuvaya katılmasına destek olan, Gönyeli Alayköy Belediyesi, Ballı Market ve Yusuf Öksüzoğlu yapı markete de katkılarından dolayı teşekkür etti.