Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, "teminat" talebiyle Lefkoşa’da yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Rüşvet Alma”, "Rüşvet Verme", “Rüşvet Teklif Etme", "İrtikap", “Görevi Kötüye Kullanma”, "Suç Gelirlerini Aklama", "Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu" ve "Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Cahitoğlu, teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Şevket Gazi'nin huzurunda görüşülen duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Ali Hidayet ile zanlı avukatları Süleyman Soylular ve Doğa Zeki de hazır bulundu.

Duruşmada Savcı Ali Hidayet, Mali Şube'de görevli Müfettiş Muavini Ertem Hoca'yı tanık olarak dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Hoca, olayla ilgili olguları yeniden aktardı.

"220 BİN EURO, 35 BİN STERLİN RÜŞVET ALDI"

Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın, 4 şahıstan "rüşvet" talep ettiği yönünde polise bilgi verilmesi üzerine başlatıldığını söyledi.

Polis, Cahitoğlu'nun 2022 ile 2024 yılları arasında Lefkoşa bölgesindeki devlet dairelerindeki işlemlerin hızlandırılması için bazı şahıslardan 220 bin Euro ve 35 bin sterlin rüşvet aldığını söyledi.

"BİR ARAZİ MESELESİ İÇİN 200 BİN STERLİN RÜŞVET TEKLİF ETTİ"

Polis, zanlının hukuka aykırı olarak bir devlet arazisinin kiralanmasına onay vermesi için bir devlet memuruna 200 bin sterlin rüşvet teklif ettiğine dikkat çekti.

"BAŞKA BİR MESELEDEN 200 BİN STERLİN RÜŞVET TALEP ETTİ"

Polis, zanlının yine bir başka şahısın devletteki işlerini yapması için 200 bin sterlin rüşvet talep ettiğini belirtti.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada, ateşli silah kapsamına giren kanunsuz 2 adet şarjör ile 50 adet 9mm çapında canlı mermi de bulunduğunu belirtti.

100 BİN EURO DAHA RÜŞVET

Polis, soruşturma kapsamında Cahitoğlu'nun yine bir devlet kurumunda yapılacak işlemler için hukuka aykırı olarak 100 bin Euro rüşvet talep ettiğinin de tespit edildiğini belirtti.

"50'DEN FAZLA KİŞİ SORGULANDI, 21 İFADE ALINDI"

Zanlının 3 Aralık 2025 tarihinde mahkemeden alınan derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen polis, zanlı aleyhinde sırasıyla 4 Aralık'ta 1 gün, 5 Aralık'ta 7 gün ve 12 ve 17 Aralık'ta ise 5'er gün tutukluluk emri temin ettiklerini kaydetti.

Polis, zanlının tutukluluk süresi içerisinde 50'den fazla kişinin sorgulandığını, 21 kişiden de ifade alındığını söyledi.

CAHİTOĞLU'NA "SUÇ GELİRLERİNİ AKLAMA" SUÇLAMASI DA GETİRİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıya "Suç Gelirlerini Aklama" suçlaması da getirilirken, polis suç gelirlerine ilişkin zanlının banka dökümlerinin temin edildiğini kaydetti.

CAHİTOĞLU TEMİNATLA SERBEST

Polis, zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının etki edebileceği kısmın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Ali Hidayet, zanlı aleyhindeki "Suç Gelirlerini Aklama" suçunun 15 yıl, "Rüşvet" suçunun 10 yıl, "İrtikap" suçunun ise 8 yıla kadar hapislik cezası öngören ve Ağır Ceza Mahkemesi yetkisine giren çok ciddi suçlardan oluştuğunu belirterek zanlının ağır teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi de, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 1 milyon TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı 5 kişinin 2'şer milyon TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada iki gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Şevket Gazi, zanlının teminat şartlarını yerine getirememesi durumunda ise her ne şart altında olursa olsun 30 gün süreyle Merkezi Cezaevi'ne gönderilmesine de emir verdi.

Teminat şartlarını yerine getiren zanlı Hüseyin Cahitoğlu, serbest kaldı.