Polis, Gazimağusa’da evinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 56 yaşındaki Durmuş Ali Çakıroğlu ile Lefkoşa’da misafir olarak kaldığı evde aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 75 yaşındaki Meryem Yanık’ın otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis basın bültenine göre, Çakıroğlu’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kardiyo pulmoner yetmezlik” sonucu olduğu tespit edildi. Yanık’ın otopsisinde ise ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğu belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.