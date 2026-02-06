Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Adıyaman’da İsias Otel’in enkazı altında kalan Şampiyon Melekler, öğretmenler ve velilerin; yalnızca bir facianın değil, yarım bırakılan hayatların, ihmalin ve adalet arayışının sembolü haline geldiğini belirterek, “Bu acı, Kıbrıs Türk halkının ortak vicdanında silinmeyecek bir iz bırakmıştır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, , 6 Şubat depreminin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

"‘‘6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen ve hepimizin yüreğinde derin yaralar açan depremde kaybettiğimiz Anavatan Türkiyemizdeki tüm kardeşlerimizin, Şampiyon Meleklerimizin ve vatandaşlarımızın acısı, aradan geçen zamana rağmen ilk günkü ağırlığıyla içimizde durmaktadır." ifadelerini kullanan Bakan Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Adıyaman’da İsias Otel’in enkazı altında kalan Şampiyon Meleklerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz; yalnızca bir facianın değil, yarım bırakılan hayatların, ihmalin ve adalet arayışının sembolü haline gelmiştir. Bu acı, Kıbrıs Türk halkının ortak vicdanında silinmeyecek bir iz bırakmıştır.

Şampiyon Meleklerimiz, halkımızın hafızasında daima yaşayacaktır. Onları anmak yalnızca bir görev değil, aynı zamanda geleceğe karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluktur.

Bu felaketin üçüncü yılında bir kez daha açık ve net şekilde bir kez daha ifade ediyorum:

İsias davası bizim için kapanmış değildir. Yargılama sürecinin her aşamasında hazır olan biri olarak, adalet mücadelesinin her aşamasının takipçisi olmayı sürdürüyorum. Yargı süreci devam etmektedir ve önümüzdeki aşamalar da aynı kararlılıkla izlenecektir. Adaletin tüm yönleriyle ve eksiksiz biçimde tecelli etmesi için bu davanın sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Ailelerimizin adalet arayışında yalnız olmadıklarını, dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduğumuzu ve bundan sonra da asla yalnız bırakılmayacaklarını bir kez daha güçlü şekilde vurgulamak isterim.

Bu vesileyle, Türkiye'nin yasını, Türkiye'nin dayanışmasına çeviren, depremin yaralarını hızlıca satan Türk milletinin her ferdine şükranlarımı sunuyor, 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Anavatanımızın her ferdine sabır ve metanet diliyorum.’’