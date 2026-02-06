Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık Şubesi, iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimleri çerçevesinde 30 iş yerini denetledi, 2 işletmenin faaliyeti durduruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gıda üretilen alanlardaki hijyen kontrolleri, çalışan personelin kişisel hijyeni, üretim faaliyetlerinin gıda güvenliğine uygunluğunun kontrol ve izlenmesini kapsayan Ocak ayında yapılan denetimlerde toplam 30 iş yeri denetlendi, bir restoran ile bir soğuk hava deposu işletmesinin faaliyeti durduruldu.

Sağlık Şubesi, Ocak ayında 4 market, 9 restoran/cafe, 2 kreş/etüt, 2 kasap, 3 gıda ve temizlik deposu, 1 gıda imalathanesi, 2 fırın, 3 balıkçı, 1 süt ve süt ürünleri imalathanesini denetledi. Hijyen, gıda güvenliği kurallarına uymayan gıda üretim fabrikası ile soğuk hava deposu işletmesine ceza kesildi.

Ocak ayı denetimlerinde 40 gıda ürünü, 2 kg et/tavuk, 2 ekipman, 50 kozmetik ürünü müsadere edildi.