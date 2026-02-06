6 Şubat depremlerinin Kıbrıs’taki en büyük acısı, Adıyaman’da hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve onlarla birlikte yaşamını yitiren diğer Kıbrıslılar oldu. Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesindeki çocukların yanı sıra, farklı şehirlerde bulunan Kıbrıslı aileler de felaketin kurbanları arasına eklendi. Bu kayıplar, yalnızca yakınlarını değil, tüm Kıbrıs Türk halkını derinden yaraladı ve ortak bir yasın simgesi haline geldi. Bugün hem Şampiyon Melekler hem de depremde yitirdiğimiz tüm Kıbrıslılar sevgi, özlem ve adalet çağrılarıyla anılıyor.