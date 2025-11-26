Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 19 Milyar 483 Milyon 986 bin TL’lik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

Görüşmeye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Müsteşarı Tahir Serhat ve Bakanlığa bağlı dairelerin müdürleri katıldı.

-Birinci

Bütçe üzerine ilk sözü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ceyhun Birinci aldı.

Geçen yılki bütçe görüşmelerinde konuşulan birçok sorunun hala devam ettiğiini belirten Birinci, Bakanlığa ayrılan bütçenin yetersiz olacağını belirtti.

Sosyal sorunların ve suç oranının arttığını, çağdaş bir çalışma sektörü olmadığını söyleyen Birinci, kadına şiddet ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Kayıt dışı işçilikle mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Birinci, Bakan Hasipoğlu’na bazı sorular yöneltti.

Lapta Huzurevi binasının 5 bin 800 sterline Devlete kiralandığını belirten Birinci, bunun yasal olup olmadığını sordu. Birinci, neden yeni Lapta Huzurevi binasının bitirilmediğini de sordu.

Huzurevlerinde kalan yaşlılara daha iyi konfor ve sağlık hizmeti götürme görevine vurgu yapan Birinci, her bölgeye huzurevi ve yaşlı bakım evlerinin açılması gerektiğini belirtti.

Kalkanlı Huzurevi’nde yetkinin kimde olduğunu soran Birinci, psikiyatrik sorunu olan yaşlılara psikiyatrik desteğin sağlanıp sağlanmadığı sorusunu da yöneltti.

Toplumun ortalama yüzde 14’ünün 60 yaş üstü olduğunu aktaran Birinci, çağdaş, modern bakımevlerine her bölgede ihtiyaç olduğunu belirterek, bunun için ne yapıldığını sordu.

Çalışma Dairesi ile ilgili de konuşan Birinci, Çalışma Dairesi’nin Teşkilat Şemasındaki düzenlemelerin ivedi olarak yapılmasını istedi.

Çalışma Dairesi’ndeki personel eksikliklerine değinen ve bu eksikliğin hizmetleri aksattığını anlatan Birinci, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinin teknik bilgisi olan kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti.

Çalışma Dairesi bölge amirliklerindeki araç gereç eksikliklerine de işaret eden Birinci, bu eksikliklerle personelin sağlıklı hizmet vermesinin mümkün olmadığını ve bunların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde nüfus artışına bağlı olarak hizmet sorunları yaşandığını savunan Birinci, reçete soruşturması ile ilgili de bilgi istedi. Birinci, reçete soruşturmasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Birinci, kronik hastaların uzun süredir ilaca ulaşmakta sıkıntılar yaşadığını da belirtti.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim de söz alarak, yaşlı bakımevleri ile ilgili hazırlanan yasa tasarısının hala önlerine gelmemesini eleştirdi.

Devletin yaşlı bakımı ile ilgili yetersiz olduğunu savunan Besim, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Teşkilat Yasası Meclis’ten geçtikten sonra herhangi bir münhal açılıp açılmadığını sordu.

Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yaşadığı sıkıntılara değinen Besim, sosyal devletin önemine vurgu yaptı.

Sosyal Yardım Yasası’nın da bir an evvel düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Besim, reçete soruşturmasına ilişkin ne aşamaya gelindiğini sordu.

İlaç eksikliği konusuna da değinen Besim, Kalkanlı Bakım Evi ile ilgili de bilgi istedi.

-Baybars

Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars ise, iş gücünün planlanması gerektiğini söyledi.

İş gücünde ihtiyaç duyulan noktalarda mesleki eğitime gerek olduğunu belirten Baybars, "Bu konuda bir çalışma yapılacak mı?" diye sordu.

Çalışma izinleri, insan ticareti konularında ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Baybars, denetimleri sordu.

Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için bir adım atılmamasını da eleştiren Baybars, sosyal yardım konusunda kriterlerin doğru belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin aktif hale getirilmemesinin kadına şiddetle mücadeleyi zayıflattığını belirten Baybars, bu konuyu öncelik haline çekme durumu olup olmadığını sordu.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın da, emekli yaşının 60’a çıkarıldığını hatırlatarak, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için bir çalışmanız var mı?” diye sordu.

İhtiyat Sandığı’nın önemine vurgu yapan Barçın, iştirakçinin önüne seçenekler sunulması ve birikimlerinin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücretin altında emekli maaşı alınmasının söz konusu olduğunu belirten Barçın, bu konuda gerekli düzenlemenin yapılmasının sosyal devletin gerekliliği olduğunu söyledi.

Resmi tatillerde çalışılan yerlerin denetimlerine de değinen Barçın, emeğin korunması gerektiğini belirtti.

Kesilen cezaların tahsilatı noktasında çok kötü olunduğunu söyleyen Barçın, yıllara göre kesilen ceza ve tahsilat rakamlarını paylaştı.

Barçın, üçüncü ülke vatandaşlarının yüzde 40 düşük asgari ücret almasına ilişkin kararnamenin mahkemede olduğunu hatırlattı.

Seçim öncesinde verilen sosyal yardımlara değinen Barçın, bunların nereden geldiğini sordu.

-Canaltay

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da, suça itilen ve cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili bilgi istedi.