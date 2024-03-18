Türk Milleti'nin kudretini tüm dünyaya gösteren, büyük bir kahramanlık destanı olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. Yılı nedeniyle İskele’de, Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenlerin konulduğu, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı, şiirlerin okunduğu anma töreni şehitler anısına okunan dua ile son buldu.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 109. YILDÖNÜMÜNDE, ŞEHİTLER, İSKELE’DE TÖRENLE ANILDI

Türk Milletinin bir olduğu zaman neler yapabileceğinin en büyük göstergesi, göğsümüzü kabartan vatanseverlik ve kahramanlık destanı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 109 yaşında.

İskele’de, Larnaka Şehitler Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Savunma Binbaşı Emre Sümer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Binbaşı Eğitim Merkez Komutanlığı Vekili Can Beyazoğlu, İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar ile kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise KTBK’dan Teğmen Tugay Avcı yaptı. Avcı, 18 Mart 1915 tarihinin Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini söyledi. Avcı, konuşmasının sonunda ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna, canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve şükranla andı.

TÖREN, ŞEHİTLER İÇİN OKUNAN DUA İLE SON BULDU

İskele’ deki törende İskele Evkaf TMK Öğretmeni Ayşe Şenyiğit Davulcuoğlu da günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparken, Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi İzlem Yenigün ‘Bir yolcuya’, İskele Ticaret Lisesi Öğrencisi Maksut Muratjanov ‘Çanakkale Destanı’ isimli şiiri okudular.

Larnaka Şehitler Anıtı’ndaki tören; Dinişleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitlerin ruhları için okuduğu duanın ardından son buldu.