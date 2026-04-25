Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi.

Anıta çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program, saygı atışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua edilmesiyle devam etti.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, 57. Alay'ın manevi huzurunda olmanın gururunu yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ecdadın bıraktığı mirasın emanetçileri olduklarını aktaran Gürsoy, "Allah'ın izniyle dünya döndükçe bu mukaddes emanet, nesilden nesle aktarılacak, bu milletin sorumluluk ve şuur sahibi evlatları, ataların emanetini ötelere sadakatle taşıyacaktır." dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada hatırı ve sözü sayılır bir ülke olduğunu vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin cesaretle yükselen sesi, diplomasideki başarı ve kararlılığı, bugün dostlarımıza güven, hainlere ise korku ve derttir. Türkiye Yüzyılı, işte bu ruhun, bu iradenin ve bu kararlılığın adıdır. Bugün kendi savaş teknolojisini ve otomobilini üreten, İHA, SİHA'larıyla muazzam bir güce kavuşan güçlü ve bağımsız bir Türkiye var. Sizler de güçlü, bağımsız Türkiye'nin ve gönül coğrafyamızın ümit membaısınız. Başınız dik, bileğiniz bükülmez, yüreğiniz vatan sevdasıyla mayalanmış bir şekilde yarınlara yürümelisiniz. Hayal kurmaktan, ümit etmekten, inanmaktan ve adım atmaktan vazgeçmeyin."

Gürsoy, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin gençlerini desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "İnanıyoruz ki bu ülkenin geleceği sizin cesaretinizle güzelleşecek. Size uzanan kötü emelli ellere, art niyetli fikirlere bilimle, sanatla, sporla 'Dur.' deyin. Attığınız her adımda ailenizin ve milletimizin hayır duası ve tüm imkanlarıyla devletimizin desteği sizinledir. Bu kadim topraklar, sizden çok şey bekliyor. Size sonsuz güven duyuyor, atalarımızdan devraldığınız mirası daha ileriye taşıyacağınıza gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sancak, üniversitesi öğrencilerinden yeniden kurulan 57. Alay'a teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Piyade Albay Şerif Kağan Akan da Çanakkale Muharebeleri'nin kurtuluşa giden yolu açan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü tarih sahnesine çıkaran, kanla yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu söyledi.

Çanakkale'de 111 yıl önce bugün yaşananları anlatan Akan, "57. Alay'ın kahramanları, bir karış vatan toprağını düşmana çiğnetmeme uğruna kendilerini kurban etmişti. Alayın yaş ortalaması, sadece 24'tü. Okullarını, nişanlılarını, eşlerini, çocuklarını, ana ve babalarını bırakarak cepheye koşan bu gençler, bir daha geri dönmediler. Çünkü onlar dönmeyi asla düşünmediler." diye konuştu.

57. Alay sancağına 30 Kasım 1915'te altın ve gümüş harp madalyaları verildiğini, 25 Nisan 1916'da bunların resmi geçit töreniyle alay sancağına takıldığını hatırlatan Akan, şunları kaydetti:

"Çanakkale Muharebeleri'nde vatan topraklarını canları ve kanları pahasına savunan 57. Alay'ın anısını yaşatmak ve gelecek nesillere Çanakkale ruhunu taşımak maksadıyla 57. Piyade Alayı yeniden teşkil edilmiştir. Yeniden kurulan 57. Piyade Alayı, muharebelerin cereyan ettiği bu topraklarda tarihi yarımadada bulunacak, icra edilen törenlerde, saygı nöbetlerinde ve canlandırma faaliyetlerinde görev alacaktır. Alay, az önce icra ettiğiniz 57. Alay yürüyüşünde en önde yer almış ve bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde görev yapmaya devam edecektir. Önceki yıllarda 57. Alay'ın temsili sancağı, ülkemizin geleceği olan üniversite gençleri arasında devir teslimi yapılarak anısı yaşatılmıştır.

Kahraman alayımızın anısına sahip çıkan gençler, geleceğimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha göstermiştir. 57. Piyade Alayı'nın yeniden kurulması nedeniyle biraz sonra devir teslim töreni son kez icra edilecek. 57. Alay'ın temsili sancağı, üniversite öğrencileri tarafından 57. Piyade Alay'ına teslim edilecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dünyanın en temiz kalpli, en cesur, en iyi askeri olan Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün de emanet edilen mukaddes vatan topraklarını aynı ruhla sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazırdır."

Konuşmaların ardından 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Sancak, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinden yeniden kurulan 57. Alay'a teslim edildi.

Tören, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hazırlanan bando gösterisinin ardından sona erdi.