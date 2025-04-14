Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirdiği prestijli projelerle tanınan Capiton Construction, Türkiye ofisini resmen açtı. Şirketin Türkiye pazarındaki yeni yolculuğu, 8 Nisan 2025 salı akşamı Hilton Kozyatağı’nda düzenlenen lansman etkinliğiyle duyuruldu.

Geceye, aralarında sektör profesyonelleri, yatırımcılar, basın mensupları ve tanınmış isimlerin bulunduğu yaklaşık 300 davetli katıldı. Etkinlikte; Capiton Construction Türkiye Ülke Müdürü Selin Altıncıoğlu, Capital Sigorta Genel Müdürü Ömer Talek, Capital Grup Yöneticisi Metin Arhun, mimar Cemil Atakara ve Capiton Construction Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Hilmi Doğru konuşmalar yaptı.

Capiton Construction, Capital Sigorta ile aynı grup bünyesinde faaliyet gösteriyor. Lansmanda, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez uygulanan bir sistem yatırımcılara tanıtıldı: Projelerin hem sigorta hem de Reasürans (yeniden sigortalama) modeliyle güvence altına alınması. Bu yenilikçi yaklaşım, yatırım güvenliğine verilen önemi vurguladı.

Gecede ayrıca şirketin Kuzey Kıbrıs’taki projeleri Sunset Bay, The Nest, CC Tower Girne, CC Tower İskele ve L’Plage detaylı şekilde tanıtıldı. Katılımcılara fiyat bilgileri ve yatırım fırsatlarını içeren sunumlar da yapıldı.

Capiton Construction’ın Türkiye ofisi, İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım, Gardenya Sokak No: 1H adresinde yer alıyor. Şirketin Türkiye pazarında büyük ölçekli yatırımlar planladığı bildirildi.

Etkinlik, görsel sunumlar, video gösterimleri ve zengin kokteyl menüsü eşliğinde keyifli bir atmosferde gerçekleşti. Capiton Construction yetkilileri, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’ın kardeşliğine vurgu yaparak bu bağın yatırım ve inşaat alanında daha da güçleneceğini belirtti.