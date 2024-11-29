Casino İşletmecileri Birliği’nin (CİB) 9. Olağan Kongresi, Girne/Alsancak Merit Royal Diamond Hotel’de düzenlendi. Kongrede Ahmet Arkın, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Birlikten yapılan açıklama göre, toplantıya birliğin üyelerinin yanı sıra turizm sektörü temsilcileri, şirket yöneticileri ve paydaş kuruluşlar katıldı.

Toplantıda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, 9. Dönem Faaliyet Raporu okundu. Yapılan oylamada, Ahmet Arkın iki yıllığına yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Yönetim Kurulu’nda Hasan C. Örek, Muhammet Yılmaz, Sertuğ A. Gülcan, Ayhan Sarıçiçek ve M. Gürdal Büyükgüngör asil üye olarak yer alırken, Erman Sarı ve Mustafa Sağlam yedek üyeliklere getirildi. Denetleme ve Disiplin Kurulları’nda da deneyimli isimler görev aldı.

-Arkın: “Dünyada iki yer hariç hiçbir ülkede vatandaşların casinoya girişi yasak değildir”

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arkın, kongrede yaptığı konuşmasında KKTC’de casinoların karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti.

Özellikle KKTC vatandaşlarına uygulanan casinoya giriş yasağına vurgu yapan Arkın, “Devletimizin sektörümüzle ilgili bir vizyonu yok. Dünyada iki yer hariç hiçbir ülkede vatandaşların casinoya girişi yasak değildir. Bu yerlerden biri Hindistan’ın GOA eyaleti, diğeri ise Nepal’dir. Bizim ülkemizde bu yasak, sektöre büyük zarar vermektedir.” ifadelerine yer verdi.

Arkın, casinoların yasal çerçevesinin eksikliğine de değindi.

“Bir vatandaşımız casinodan kazandığı parayı bankaya yatırdığında adli süreç başlıyor. Bu durum, yatırımcıları ve sektörü zor durumda bırakıyor. Siyasilerimiz bu konuda bir adım atmalı ve yeni düzenlemeler yapmalıdır.” diyen Arkın, sektörün kamuoyu ile iletişimini artırması gerektiğini belirterek, yenilikçi yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Arkın, “Önümüzdeki dönemde kamuoyu ile daha güçlü bir bağ kurarak, bu yasağın kaldırılması için ısrarcı olacağız. Ancak, daha çok engellerle karşılaşabiliriz. Bu engelleri aşmanın yolu, devleti yönetenleri bilgilendirmek ve vizyon kazandırmaktan geçiyor.” dedi.