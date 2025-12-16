Çatalköy-Esentepe Belediyesi, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle ağıllar bölgelerinde üst düzey tedbirler aldığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köy giriş-çıkışlarında ve ağıllarda dezenfeksiyon uygulamaları başlatıldı.

Bu kapsamda, köye giriş ve çıkış yapan tüm araçların dezenfeksiyon halılarından geçirilmesi sağlanırken, kontrol noktalarında çadır kurulumu çalışmalarının da devam ettiği kaydedilen açıklamada, hayvan hareketlerinin kontrol altına alınarak riskli bölgelerde denetimlerin artırıldığı belirtildi.

Belediye tarafından yürütülen çalışmaların veteriner birimleri ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, özellikle mandıra bölgesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilerin bilgilendirilerek koruyucu önlemler ve uygulamaların hayata geçirildiği belirtildi.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, hem hayvan sağlığını hem de halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlerin titizlikle sürdürüleceğini ifade ederek, üreticilerin ve vatandaşların yetkililerin uyarılarına uyması çağrısında bulundu.