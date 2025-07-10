Çatalköy’de dün meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Hikmet Ket yoğun bakıma alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında bir inşaatta çalışan Ket, tavanda monteli demir profiller üzerine cam yünü döşerken, üzerinde durduğu alçıpanın kırılmasından dolayı yaklaşık 9.60 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı.

Ket, müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.