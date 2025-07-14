Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 15 Temmuz'un yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil, tüm Türk dünyası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de demokrasinin, halk iradesinin ve millî birliğin simgesi olarak tarihe kazındığını vurguladı.

Çavuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı girişilen hain darbe teşebbüsünün, sadece Anayasal düzeni hedef almakla kalmadığını, aynı zamanda milletin hür iradesine, özgürlüğüne ve geleceğine kastettiğini ifade eden Çavuş, mesajında şunları kaydetti:

“Ancak Türk milleti, o gece gösterdiği destansı direnişle, bu karanlık senaryoyu el ele vererek bozmuş; demokrasisini canı pahasına korumuştur.

Tankların, silahların ve tehditlerin karşısında duran millet; devletine, Cumhuriyetine ve milli iradeye sahip çıkmıştır. Bu, dünyada eşi benzeri az görülen bir demokrasi mücadelesidir. Şehitlerimizin canlarıyla, gazilerimizin fedakârlıklarıyla yazılan bu destan, Türk milletinin tarih boyunca sergilediği dirayet ve cesaretin çağdaş bir örneğidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak bizler de o gece Türkiye’de yaşananları yüreğimizde hissettik. Anavatan Türkiye ile aramızdaki güçlü bağlar, ortak tarihimiz ve kader birliğimiz, bizi o karanlık gecede de birleştirdi. Milletimizin demokrasiye ve bağımsızlığa olan kararlı duruşu, bizlere her zaman ilham kaynağı olmuştur.

Bizler, geçmişte olduğu gibi bugün de, halk iradesine karşı yapılan her türlü girişimin karşısında durmaya; özgürlükten, demokrasiden ve hukuktan yana saf tutmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’un bize bıraktığı en büyük miras; milletçe kenetlendiğimizde, hiçbir gücün bizi yolumuzdan alıkoyamayacağıdır.

Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor; gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Bu mücadelede yer alan, cesaretin ve inancın timsali olan tüm kahramanlara gönülden teşekkür ediyorum.

Demokrasiye ve halk iradesine olan inancımızla, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceği için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu değerli gün vesilesiyle, tüm halkımızı demokrasiye sahip çıkmaya ve birlik duygusunu daima yaşatmaya davet ediyorum.”