Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 19 Eylül Gaziler Günü’nün, Türk milletinin varoluş mücadelesinin, cesaretin ve fedakârlığın sembolü olduğunu kaydetti.

Çavuş, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Tarih boyunca vatanı, bağımsızlığı ve hürriyeti için canını ortaya koyan gazilerimiz, yalnızca geçmişimizin kahramanları değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan en güçlü ilham kaynaklarımızdır” dedi.

1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk’e verilen “Gazi” unvanının, bu topraklarda verilen mücadelenin büyüklüğünü ve gazilik mertebesinin taşıdığı manevi değeri hatırlattığını ifade eden Çavuş, gazilerin bıraktığı onurlu mirası yaşatmanın, özgürlük, adalet ve barış içinde güçlü bir gelecek inşa etmenin en temel sorumlulukları olduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türk halkı da bir asrı aşan mücadelesiyle, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle kazandığı özgürlüğünü bugün kendi devletinde kararlılıkla sürdürmektedir” diyen Bakan Çavuş, bu mücadelenin, şehitlerin ve gazilerin aziz hatıralarıyla yoğrulduğunu, milletin iradesiyle geleceğe taşındığını ifade etti.

Başta Mustafa Kemal Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere, bu topraklar için mücadele eden tüm şehitleri ve ebediyete uğurladıkları gazileri rahmet ve saygıyla anan Çavuş, hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve mutluluk diledi.