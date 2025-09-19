Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Şanlıurfalılar Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ve Hataylılar Kültür Dayanışma Derneği Girne Şubesi’ni ziyaret etti, bazı bölge esnafıyla bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Şanlıurfalılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, Hataylılar Kültür Dayanışma Derneği Girne Şubesi Başkanı Abdurrahman Şanverdi ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı adayı Erhürman’a, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ile bazı milletvekilleri eşlik etti.

Erhürman ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Söz veriyorum: Yarınlarımız bugünden çok daha güzel olacak.” dedi.

- “Geleceğe umutla bakmamızı engelleyen bu halden bir an önce çıkacağız”

Ziyaretlerde yaptığı konuşmada Erhürman, “Kimliğimiz, siyasi tercihlerimiz, doğum yerimiz ya da inancımız ne olursa olsun, içinde bulunduğumuz, hiçbirimizi mutlu etmeyen, geleceğe umutla bakmamızı engelleyen bu halden bir an önce çıkmak amacıyla, ortak sözümüzle, yarınlara güvenli, huzurlu, adil, insan onuruna yaraşır, umut dolu bir miras bırakmak için sözleşiyoruz.” dedi.

Erhürman, geçmiş beş yıllık dönemde ne içeride ne dışarıda hiçbir adım atılmadığını, Kıbrıs Türk halkının dünyada her gün daha da yalnızlaştığını söyledi.

Beş yılda bir geçiş noktası dahi açılmadığını dile getiren Erhürman, tek bir müzakere bile yapılmadığını belirtti. “Ben size Cumhurbaşkanlığı makamında ciddiyet taahhüt ediyorum.” diyen Erhürman, “Söz veriyorum: Yarınlarımız bugünden çok daha güzel olacak.”ifadelerini kullandı.