Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Berat Kandili’nin bireysel ve toplumsal olarak muhasebe yapmaya, kırgınlıkları geride bırakarak birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olduğunu vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, mübarek üç aylar içerisinde yer alan ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandilinin; affın, rahmetin ve bereketin tecelli ettiği müstesna gecelerden biri olduğunu belirtti.

“Berat Kandili’nin; ülkemize, halkımıza ve tüm İslam âlemine barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” diyen Çavuş, dayanışma ve yardımlaşma duygularının daha da pekiştiği bu mübarek gecede, edilen duaların kabul olmasını, geleceğe dair umutların güçlenmesini diledi.

Çavuş, tüm halkın ve İslam âleminin Berat Kandili’ni kutlayarak, sağlık, huzur ve esenlikler temenni etti.