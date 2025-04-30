Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC ile Azerbaycan’ın “bir millet, üç devlet” anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak tarih, kültür ve dil temeline dayandığını söyledi. Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın, KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak adına sergilediği tutumun, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın “Telegraf” Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunarak, Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yönelik tutumunu ve iki ülke arasındaki eğitim iş birliklerini değerlendirdi.

-“KKTC yükseköğretimde Doğu Akdeniz’in önemli merkezlerinden biri”

Çavuşoğlu, KKTC’nin yükseköğretimde güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirterek, uluslararası akreditasyonlara sahip üniversitelerin hem İngilizce hem Türkçe dilinde eğitim sunduğunu ve KKTC'nin Doğu Akdeniz’in önemli bir eğitim merkezi hâline geldiğini söyledi.

Azerbaycan vatandaşı öğrencilerin KKTC üniversitelerinde aldıkları eğitimin, iki halk arasında kalıcı bağların oluşmasına vesile olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bizler yükseköğretim alanında Azerbaycan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye, öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak projeler ve kültürel iş birlikleriyle bu kardeşliği pekiştirmeye kararlıyız.” dedi.

-Azerbaycan vatandaşı öğrenci sayısında artış

Azerbaycan vatandaşı öğrencilerin KKTC üniversitelerine başvurularını üniversitelerin resmi internet siteleri üzerinden yapabildiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Bakü’de düzenlenen Yükseköğretim Tanıtım Fuarı’nın ardından KKTC üniversitelerinde eğitim alan Azerbaycanlı öğrenci sayısında artış yaşandığını dile getirdi.

-“Eğitim diplomasisi, tanınırlığımızı artırmanın en etkili yollarından biri”

Çavuşoğlu, KKTC’nin eğitim diplomasisinde temel önceliklerinin uluslararası öğrenci çeşitliliğini artırmak, akademik iş birliklerini güçlendirmek ve kültürel paylaşımı teşvik etmek olduğunu söyledi.

“Eğitim diplomasisini, ülkemizi tanıtmanın ve kalıcı dostluklar kurmanın en etkin yollarından biri olarak görmekteyiz” diyen Çavuşoğlu, Azerbaycan’daki temaslarında bu vizyon doğrultusunda adımlar attıklarını belirtti. Çavuşoğlu, “Bu anlayışla Bakü ziyaretimizde çeşitli üniversitelerle temaslar kurarak; KKTC üniversiteleri ile Azerbaycan üniversiteleri arasındaki öğrenci-akademisyen değişimi ve ortak program yürütme konularına destek olduk.” açıklamasında bulundu.

-“Teknik komisyon oluşturulacak”

Azerbaycan’ın KKTC üniversitelerinin diplomasını tanıdığını ifade eden Çavuşoğlu, zaman zaman bazı teknik sorunlar yaşandığını ancak bu durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak, ilgili Azerbaycan makamlarıyla doğrudan iletişime geçtiklerini belirtti. Çavuşoğlu, yakın zamanda bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdiklerini ve teknik komisyonlar oluşturarak bu süreci daha sistematik hâle getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

-Azerbaycan vatandaşı öğrencilere burs imkanı

KKTC üniversitelerinin Azerbaycan vatandaşı öğrenciler için sunduğu olanaklara da değinen Çavuşoğlu, öğrenci merkezli yapının, çok dilli eğitim sisteminin, burs programlarının ve uluslararası akademik iş birliklerinin öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, kültürel etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve güvenli kampüs ortamının öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC üniversitelerinin, Avrupa ve Asya ülkelerindeki birçok üniversiteyle akademik iş birliklerine sahip olduğuna da dikkati çekti.

Çavuşoğlu, burs imkanlarına ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Bu amaçla Azerbaycan temaslarımda Azerbaycan vatandaşı üst düzey yetkililere gönderecekleri on Azerbaycan vatandaşı öğrenciye KKTC Devlet Bursu verebileceğimizi söylemiştim. Ayrıca şu an KKTC üniversitelerinde öğrenim gören üç Azerbaycan vatandaşı öğrenciye KKTC Devlet Bursu veriyoruz.

Bunun yanı sıra, KKTC üniversiteleri ile Azerbaycan üniversiteleri arasında ortak enstitü ve araştırma merkezleri kurulmasını teşvik etmeyi planlıyoruz. Kültürel diplomasi açısından ise; ortak sanat ve kültür festivalleri, gençlik kampları, müzik ve edebiyat etkinlikleri düzenleyerek iki ülke halkları arasındaki kardeşliği toplumun her kesiminde görünür kılmak istiyoruz.”