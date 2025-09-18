Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, hayırsever iş insanlarının eğitime katkısına işaret ederek, bugüne kadar 12 okulun bu şekilde yapıldığını kaydetti. Çavuşoğlu, “Eğitime katkı koyan, elini taşın altına koyan herkese müteşekkirim” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Çavuşoğlu kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs’a iş insanlarının gelmesinin önemine dikkat çekerek, “Burasını görmeden başka ülkelere gitmemek gerekir. Gelmeyen varsa da mutlaka gelmelidir” dedi.

KKTC’nin birçok ülkeden öğrenci ve akademisyene ev sahipliği yaptığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Hükümetimiz döneminde 29 okul yaptık, eğitime 580 sınıf kazandırdık. Diğer yandan bazı okullarımızda depreme karşı güçlendirme çalışmalarımız sürmektedir. Nüfusumuz artmaya devam ederken bu da sürekli büyüyen, gelişen ve çok kültürlü bir yapıyı beraberinde getiriyor. Bu bizim için büyük bir zenginliktir.”

Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının mücadelesine de değinen Çavuşoğlu, “Atalarımız 400 yıl boyunca burayı Türk vatanı olarak korudu. Kültürümüzü, değerlerimizi yaşattı. Burası Türk vatanıdır ve ilelebet Türk vatanı olarak kalacaktır. Bize emanet edilen bayrağı sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.

Hayırsever iş insanlarının eğitim alanında yaptığı katkılara da teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, “Bugüne kadar 12 okulu hayırseverlerimizin desteğiyle yaptık. Eğitime katkı koyan, elini taşın altına koyan herkese müteşekkirim” dedi.

Yükseköğretim alanında KKTC üniversitelerinin başarılarına değinen Çavuşoğlu, 100 binin üzerinde üniversite öğrencisiyle yükseköğretimde ülkenin önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ayrıca eğitim alanında yürütülen diğer çalışmalardan da bahsetti.

- Özhelvacı: “Gençlere yeni ufuklar açacak iş birlikleri geliştirmeye hazırız”

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kaan Özhelvacı, kabulünden dolayı teşekkür ettiği Çavuşoğlu’na EGİAD’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Hem eğitimde ve hem de istihdamda yer almayan gençlerle ilgili hazırladıkları “NEET Gençler Raporu”nu Çavuşoğlu’na sunan Özhelvacı, şunları da söyledi:

“Gençlerin ülkelerinde kalabilmeleri ya da eğitim sonrası tersine beyin göçü ile geri dönebilmeleri için kaliteli iş olanaklarının, girişimcilik desteklerinin ve yenilikçi sektörlerde yatırım fırsatlarının yaratılması gerektiğini düşünüyoruz.”

Özhelvacı, EGİAD olarak bu alanda ortak projeler üretmeye, deneyimlerini paylaşmaya ve gençlere yeni ufuklar açacak iş birlikleri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.