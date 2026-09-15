Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi’ni ziyaret etti.

Çavuşoğlu, güçlendirme çalışması tamamlanan Namık Kemal Lisesi'nin onlarca yıl daha tamir, bakım, onarım gerekmeksizin geleceğin bilim adamlarını yetiştirmeye devam edeceğini belirtti.

Namık Kemal Lisesi'nin bugün açılan binasını ve bahçesinde süren çalışmaları yerinde inceleyen Çavuşoğlu, basına açıklama da yaptı.

-“Gazimağusa halkının manevi bağları nedeniyle yıkım kararı iptal edildi”

6 Şubat depreminin ardından Namık Kemal Lisesi'nde yapılan karot testine işaret eden Çavuşoğlu, okulun yıkılması için kararı alındığını ancak Gazimağusa halkının manevi bağları nedeniyle yıkım kararının iptal edildiğini kaydetti.

Okulu güçlendirme sürecinde tankerlerce beton ve tonlarca demir kullanıldığını ve tadilatın maliyetinin yeni bir bina kadar olduğunu söyleyen Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, daire müdürü, okul müdürü ve öğretmenlerin bugün sabahın erken saatlerine kadar çalışarak Namık Kemal Lisesi’ni hazır hale getirdiğini belirtti.

Okulun açılmasına katkı sağlayanlarla ve temizlikle ilgilenen Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür eden Çavuşoğlu, okul kantininde Namık Kemal’in değerli eşyalarının saklandığını, bu nedenle tadilatın uzadığını söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, burası için geçici prefabrik bir çözüm bulunduğunu, tadilatın ardından kantinin 10-15 gün içinde açılacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkililerinin bugün önünde açıklama yaptığı alana da dikkat çeken Çavuşoğlu, sendikanın sözünü ettiği kapalı alanda Namık Kemal’in anısını yaşatan bir saçak bulunduğunu söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, 20 gün süreyle kalıpta kalması gerektiği için burasının etrafının kapatıldığını kaydetti.

-“Namık Kemal Lisesi, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak yeniden düzenlendi”

Sınavla girilen okulların tüm ülkeye yayılması vizyonuyla, Namık Kemal Lisesi'nin, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak yeniden düzenlenmesine karar verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu yıl yapılan sınavla 150 öğrenci alınan okulda yaklaşık 750 öğrenci ve 80 öğretmenin görev yaptığını da aktardı.

-“Burada bir çocuğun parmağı kanasa sorumlusu benim”

KTOEÖS'ün iddialarının sorulması üzerine Çavuşoğlu, sendika sözcülerinin “devlet memuru" olduğunu unutarak açıklama yaptığını söyledi.

Sendikaları eğitime katkı sağlamaya çağıran Nazım Çavuşoğlu, hükümet olarak eğitime, 30 yeni okul ve yaklaşık bin yeni oda kazandırdıkları için gururlu olduklarını kaydetti.

Güvenli okullar ve taşımacılık sağlamanın görevleri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Eğitimin sorumlusu benim. Burada bir çocuğun parmağı kanasa sorumlusu benim. Sadece laf üretmek değil, iş üretmek lazım.” dedi.