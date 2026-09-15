Medya Etik Kurulu başkanlığına Tümay Tuğyan, yardımcılığına ise Fatma Arpalıklı getirildi.

Kurul ilk toplantısını dün gece Gazeteciler Birliği lokalinde gerçekleştirdi.

Medya Etik Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ulaş Barış, Mustafa Gürsel, Deniz Düzgün, Bahar Taşeli ve Oshan Uluşan’ın yer aldığı kurulun medya alanında etik standartların korunması, mesleki özdenetimin güçlendirilmesi ve gazeteciliğin niteliğinin yükseltilmesi yönünde çalışma yaptığı belirtildi.

Açıklamada, kurulun yeni dönemde de özerk yapısıyla medya etiğinin korunması ve geliştirilmesi, mesleki standartların yükseltilmesi ve özdenetim kültürünün güçlendirilmesi amacıyla sorumluluğunu sürdüreceği vurgulandı.