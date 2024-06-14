Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Trabzon’daki resmi temaslarını Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde Cemiyet Başkanı Ersen Küçük tarafından karşılanan Çavuşoğlu, cemiyet lokalinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Çavuşoğlu, açıklamasında, Trabzon’daki kurumlar ve yetkililerle mevcut sıcak ilişkileri daha da güçlendirmek, ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesi ile protokoller imzalayarak KKTC uyruklu öğrencilere ana karada eğitim görme fırsatı yaratmak amacıyla Trabzon’u ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin Trabzon şehrini ve halkını çok seveceklerine ve burada eğitim almaktan mutluluk duyacaklarına olan inancının tam olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Trabzon’da hiç yabancılık çekmediklerini söyleyerek, tüm yetkililere ve Trabzon halkına teşekkürler etti.

-Gaziler

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanlığı’nı da ziyaret eden Çavuşoğlu, şube başkanı Seyyah Sağıroğlu ve Kıbrıs gazileri tarafından karşılandı.

1974 Mutlu Barış Harekâtında görev yapan Kıbrıs gazileri, 1974 döneminde yaşadıklarını anlatırken, Başkan Seyyah Sağıroğlu, Trabzon bölgesinde 6 şehit ve 637 Kıbrıs gazisi olduğunu ve bu kişilerin fiilen 1974 harekâtına katıldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu da gazilere teşekkür etme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu belirterek, “Sizler, Türk milletinin tüm coğrafyalarda insan özgürlüğüne verdiği değerin abidelerisiniz. Bilmenizi isterim ki, emanet ettiğiniz bayrağı dünya var oldukça daha yukarılara yükseltmek için çalışacağız.” dedi.

Çavuşoğlu, “Tüm şehitlerimize, aramızda olmayan gazilerimize rahmetler diler, sizlere de sağlıklı uzun ömürlü günler geçirmenizi temenni ederim” diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzon’daki resmi temaslarını tamamlayan Çavuşoğlu, beraberindeki heyetle birlikte bu akşam yurda dönecek.