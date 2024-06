Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Süleyman Demirel Üniversitesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet törenine katıldı.

Tatar, özgüveni yüksek ve güvenilir bireyler olarak kendilerini kabul ettirmek, başarılı ve mutlu olmak için üretmek gerektiğini vurguladı.

Tatar, Süleyman Demirel’in adını taşıyan 32 yıllık üniversiteden mezun olacak olan gençleri tebrik etti.

Bu akşam Valilik önünde Atatürk mozalesine çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marş’ının okunmasıyla devam etti.

Törende bando eşliğinde Atatürk Stadyumu’na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

-Tatar: “Süleyman Demirel, her zaman Kıbrıs davasına yürekten inandı”

Cumhurbaşkanı Tatar, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında sözlerine, mezun olan öğrencileri tebrik ederek başladı.

Süleyman Demirel’in bu ülkeye önce Başbakan daha sonra Cumhurbaşkanı olarak büyük hizmet verdiğini kaydeden Tatar, “Demirel, her zaman Kıbrıs davasına yürekten inandı. Kıbrıs Türk halkı için hep her vesileyle Kıbrıs'ta destan yazan bizlerin kardeşleri olarak bizleri değerlendirmiş ve her zaman bizlerin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile çok iyi muhabbetleri olmuştu. Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye arasındaki kadim ve kutsal bağların daha da kökleşmesine hep vesile olmuşlardır.” ifadelerine yer verdi.

Gençlere seslenen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizler Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ve daha yüksek başarılar için hep birlikte çalışacaksınız.

Türkiye'nin büyük bir devlet olarak, bütün Türk devletlerinin anavatanı olarak Türkiye'nin başarıları hepimizin başarısı olacaktır. Yeni dönemde hayat boyu eğitime çok önem vermenizi istiyorum. Çünkü artık bilişim ve iletişim dünyasında bilginin sonsuz olduğunu, her zaman bilginizi ve eğitiminizi yenilemeniz gerektiğini ve dolayısıyla çalışarak üreterek hizmet etmenizi en saygılı duygularımla paylaşıyorum. Hepimize başarılar diliyorum. Arkadaşlarınızla, üniversitenizle, hocalarınız ve arkadaşlarınız ile ömür boyu iletişiminizi sürdürmenizin çok önemli olduğunu sizlere paylaşıyorum.”

Özgüveni yüksek ve güvenilir bireyler olarak kendilerini kabul ettirmek, başarılı ve mutlu olmak için üretmek gerektiğine dikkat çeken Tatar, dürüstlük ve güvenilirliğin önemini vurguladı.

“Türkiye Cumhuriyeti büyüyor. Türkiye Cumhuriyeti gittike güçlenecektir.” diye konuşan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada daha fazla söz sahibi olacağını vurguladı.

Tatar, “Fırsatları iyi değerlendirip aldığınız eğitimi gelecekte ülkenin hizmetlerine dönüştürmek ve daha güçlü bir Türkiye'ye hizmet etmek, en büyük ‘şiarınız’, en büyük temenniniz olması gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sizlerin sahiplenmesi bizler için en büyük onurdur. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bir Türk vatanıdır” diye konuştu.

-Tatar ülkeye döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam ülkeye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Temasları çerçevesinde bu sabah Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ITSO) ziyaret eden Tatar, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) konferans verdi, kendisine tevdi edilen fahri doktorayı aldı.

Tatar, “Süleyman Demirel Anıt Mezarı” ile “Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi”ne ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, temasları çerçevesinde sivil toplum örgütleri, iş insanları ve diğer yetkililerle görüştü.

Tatar, son olarak Süleyman Demirel Üniversitesi’nin mezuniyet törenine de katıldı.