Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şunları kaydetti:

“Hayatımıza sevgi, şefkat ve fedakârlıklarıyla yön veren tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Annelerimiz, yalnızca evlatlarını büyütmekle kalmayıp, ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasında da aktif rol üstlenen en büyük emekçilerdendir. Tarımın her alanında alın teri döken, üretimin yükünü sırtlayan kadınlarımız ve annelerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin toprağını bereketle buluşturan gizli kahramanlardır.

Bu anlamlı günde, şehitlerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere, aramızdan ayrılmış tüm annelerimizi rahmet ve minnetle anıyor; fedakârlıklarıyla hayatımıza değer katan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü sevgi ve saygıyla kutluyorum.”