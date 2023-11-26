Lefkoşa’da 19 Kasım’da meydana gelen dolandırıcılık olayıyla ilgili tutuklu bulunan O.C.Z.(E-28)’nin bir başka şahsı da aynı yöntemle dolandırdığı ve sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, O.C.Z, 3 Kasım’da tasarrufunda bulundurduğu cep telefonu kulaklığı ve akıllı saati daha önce de yaptığı ve tutuklandığı “aynı yöntemle beyanda bulunarak” 200 ABD doları karşılığında sattı.

Soruşturma devam ediyor.

Polis tarafından dün gece ülke genelinde gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri kapsamında, bir eğlence mekanının alkollü içki ruhsatı olmadığı halde alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu, başka iki eğlence mekanının ise kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

Çayırova’da, dün akşam meydana gelen kavgada, 2 kişi yaralanırken 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında yaşanan tartışma sonucu, 234 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan M.H.(E-46) ile İ.İ.(K-27) ve E.M.Ç.(E-23), M.M.’nin (E-37) vücudunun muhtelif yerlerine vurup kavga etti. Kavga sırasında aldığı darbe nedeniyle M.M.’nin burun kemiği kırılırken, E.M.Ç. de, olay yerinde bulunan M.A.’nın (E-36) yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp etti. M.M. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

M.H., E.M.Ç. ve İ.İ. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.