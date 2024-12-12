ttec U 14 Kadınlar B Grubunda sezonun ilk maçında Kıvılcım Gençlik Gücü çekişmeli maçta Fast Break karşısında 32-30 galip geldi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma baştan sona çekişmeye sahne olan maçın ilk devresini Fast Break 12-9 önde bitirdi.

İkinci yarı çekişmeye sahne oldu ve maçı Kıvılcım Gençlik Gücü 32-30 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmada Kıvılcım Gençlik Gücü oyuncusu Tanem 17 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.