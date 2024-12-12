ttec U 14 Kadınlar B Grubunda sezonun ilk maçında Kıvılcım Gençlik Gücü çekişmeli maçta Fast Break karşısında 32-30 galip geldi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma baştan sona çekişmeye sahne olan maçın ilk devresini Fast Break 12-9 önde bitirdi.
İkinci yarı çekişmeye sahne oldu ve maçı Kıvılcım Gençlik Gücü 32-30 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Karşılaşmada Kıvılcım Gençlik Gücü oyuncusu Tanem 17 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
Çekişmeli maç Kıvılcım GG’nin 32-30
ttec U 14 Kadınlar B Grubunda sezonun ilk maçında Kıvılcım Gençlik Gücü çekişmeli maçta Fast Break karşısında 32-30 galip geldi.
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