AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’a özel temsilci atayarak çözeceği herhangi bir sorun yoktur” dedi.

Çelik, parti genel merkezinde Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'yu Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak görevlendirmesiyle ilgili, "AB aslında kendisini hiç ilgilendirmeyen bir işle uğraşmış oluyor." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği herhangi bir çözüm olmadan Bürgenstock Zirvesi'nde Türk tarafı 'evet', Rum tarafı 'hayır' demişken ve 'Bir ülke sınır sorunlarını halletmeden herhangi bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olamaz.' ilkesi varken tuttu güneydeki Rum kesimini Avrupa Birliği'ne aldı. Ve bugünkü büyük sorunların başlangıcını oluşturan aslında Avrupa Birliği'dir. Dolayısıyla, tarafsızlığını kaybetmiştir ve bu sorunların başlangıcını oluşturan bir adım atmıştır. Bundan sonra özel temsilci atayarak çözeceği herhangi bir sorun yoktur. Dolayısıyla, bu konular diplomasi temelinde konuşulmaya devam edecek."