Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı yaşanan krizin ardından iptal edildi. Birçok kesimden yaşanan gelişmeler sonrasında destek için Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yer aldığı fotoğraflarla paylaşımlar yapıldı.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Çelik paylaşımında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.