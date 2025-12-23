Lefke-Güzelyurt eski Kaymakamı Yalçın Cemal, bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı yeni belediye binasında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Cemal, yeni hizmet binasının Güzelyurt’a ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Belediye Başkanı Özçınar da, nazik ziyaretinden dolayı Yalçın Cemal’e teşekkür ederek, Kıbrıs’ın güneyinde kalan Osmanlı-Türk eserlerinin yer aldığı “İzler Silinmeden” adlı kitabı hediye etti.

-“İzler Silinmeden” sergisi mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebiliyor

Öte yandan söz konusu eserlerin yer aldığı “İzler Silinmeden” sergisi, Güzelyurt Belediyesi yeni belediye binasının giriş katında mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebiliyor.

Güzelyurt Belediyesi tarafından projelendirilen “İzler Silinmeden” sergisi, adanın binlerce yıllık tarihine ışık tutuyor. Sergi, fotoğraf sanatçıları Kemal Atay, Ayla Atay, Hüseyin Çekirdek, Mehmet Gökyiğit, Gökhan Gökyiğit ve Ayşe Gökyiğit’e ait toplam 127 eserden oluşuyor.