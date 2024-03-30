(Havadis Kıbrıs)

Ülkemizde meydana gelen olan trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin gerçekleşmesi KKTC’de yaşayan birçok ailenin kanayan yarası olmaya devam ediyor.Girne – Tatlısu Anayolu’nda meydana gelen ve alkollü araç kullanımının sebep olduğu bir kazada yaşamını yitiren 29 yaşındaki Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır, gerçekleşen trafik kazalarına karşı sessizliğe son vermek için adım attı.

Trafik cezalarının caydırıcılığının az olmasından ve yetersiz kalmasının acı bir durum olduğunu vurgulayan Sağır, “Trafik cezalarının caydırıcılığının az olmasından dolayı katil serbestçe gezsin diye yetiştirmedim. Hiçbir aile çocuğunu bunun için büyütmüyor.” İfadelerine yer verdi.

Sağır, sivil toplum kuruluşlarını ve Kıbrıs’ın duyarlı insanlarını harekete geçirmeye çağırarak, “Trafik kazalarında ölen genç insanların sesi olmak için buradayım” dedi.

Sağır, yetkililere de seslenerek denetimlerin artması ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguluyor.

Kıbrıs’ın sivil toplum kuruluşlarına ve KKTC halkına seslenen Sağır, “Bugün burada bir kıvılcım olmak istedim. Kanun değişikliği için ayağa kalkmamız gerekiyor. Hepinizden destek bekliyorum. Ben bugün bir kıvılcım yaktım, meşale olup bu kanayan yaraya merhem olalım” şeklinde konuştu.

“Kazalarda ölen tüm genç insanların annesi olarak buradayım”

Girne – Tatlısu Anayolu üzerinde 265 promil alkol tesiri altında olan sürücünün anayola çıkması sonucunda yaşamını yitiren Cemre Yönet’in annesi Gönül Sağır, oğlunun 29 yaşında bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini belirterek, “Sadece oğlum için değil, son zamanlarda trafik kazalarında ölen tüm genç insanların annesi olarak buradayım. Buradan tüm yetkililere seslenmek için ölen genç insanların sesi olmak için geldim.” dedi.

“Bu kanayan yaraya neden ses çıkartmıyorsunuz?”

Son dönemlerde artan ve özellikle alkollü araç kullanma nedeniyle oluşan, çoğu ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sessiz kalmamak adına konuşma yaptığını vurgulayan Sağır, “Sivil toplum kuruluşları, Kıbrıs’ın duyarlı insanlarının bu durumda ayağa kalkıp tepki göstermesi gerekirken neden sessiz kalıyorsunuz? toplumda oluşan bu kanayan yaraya neden ses çıkartmıyorsunuz? Unutmayın ki bana ‘dokunmayan yılan bin yıl yaşasın’ diye düşünenler ‘trafik canavarı olan o yılan’ bir gün sizin de canınızı yakacaktır.” ifadelerine yer verdi.

“Bir hayatın bedeli 7 yıl mı?”

Topluma duyarlı bir insan olması için uğraşıp 29 yaşına getirdiği çocuğunun bilinçsizlik bir sürücüden dolayı vefat ettiğini anımsatan Gönül Sağır, konuşmalarına şu şekilde devam etti:

“Trafik cezalarının caydırıcılığının az olmasından dolayı katil serbestçe gezsin diye yetiştirmedim. Hiçbir aile çocuğunu bunun için büyütmüyor. Tüm insanlara soruyorum, son 1 haftada trafik kazalarında kaç kişi hayatını kaybetti, hala sessiz mi kalacaksınız! Trafikte olan kazalar sonucu ölüme sebebiyet vermenin cezası kanunda 7 yıl, bunun da yatarı 2-3 yılmış. Bir hayatın bedeli 7 yıl mı? ölüme sebebiyet verenler neden kefaletle serbest bırakılıyor? Ölen insanların ailelerinin neler hissettiklerini biliyor musunuz? Her gün ölüyorlar, ben benim gibi çocuğunu kaybetmiş insanlar her gün ölüyoruz. Keyfi için alkol alıp ölüme neden olanlar cinayetle yargılanmalıdır, bana göre bu bir cinayettir.”

“Daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?”

Sağır, yetkililere seslenerek denetimlerin artması gerektiğini ve yurtdışından gelen insanların araç kiralamalarının veyahut ehliyet almaları konusunda değişiklik yapılması gerektiğini belirterek, “Mevcut yasaların değiştirilmesi için daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor” dedi.

“Bugün burada bir kıvılcım olmak istedim” diyen Sağır, KKTC’de bulunan sivil toplum kuruluşlarına ve KKTC’de yaşayan insanlara seslenerek, “Ben 29 yaşındaki oğlunu kaybetmiş bir anne olarak sesleniyorum; kanun değişikliği yapılması için ayağa kalkmamız gerekiyor, hepinizden destek bekliyorum. Ben bugün bir kıvılcım yaktım, meşale olup bu kanayan yaraya merhem olalım.” şeklinde konuştu.