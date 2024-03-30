Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çukurovalılar Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, dernek üyeleriyle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Çukurova Üniversitesinden kısa süre önce fahri doktora aldığını hatırlattı.

Çukurovalılar Dayanışma Derneği’nin her zaman esnaf, halk, iş insanları, çiftçi hayvancılıkla uğraşanlarla iç içe olduğunu ve işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, sorunların çözülmesi için derneğin görüşlerinin önemli olduğunu vurguladı.

“Sivil toplum örgütleri olarak düşünceleri yaymanız bir hizmettir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bir süre önce yaşamını yitiren Lefkoşa Türk Belediyesi eski çalışanlarından ve derneğin asbaşkanı Önder Ecesoy ve hayatını kaybeden diğer dernek üyelerine Allah’tan rahmet diledi.

Ziyaret vesilesiyle herkesin Ramazanını da kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, bereketli günler diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılından sonra Çukurova’dan gelip Kıbrıs’a yerleşenler olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişmesi ve kalkınması için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle hep birlikte mücadele verildiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içinde yaşandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin her zaman KKTC’nin arkasında duracağını ve Kıbrıs Türkü’nü asla yalnız bırakmayacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Gutierres ile 5 Nisan’da yapacağı görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu, uğradığı haksızlıkları ve beklentilerini anlatacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne girmesinin ardından olası bir federasyon temelinde çözüm ile Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük hakları ve askeri varlığının sona ereceğini söyledi. Bu nedenle iki devletin işbirliğine dayalı bir çözüm modelini istediklerini kaydeden Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kabul edilmeden yeni ve resmî müzakerelere başlanmayacağını belirtti.

‘Kıbrıs Türkü bir antlaşmaya muhtaçtır’ diye algı yaratıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, turizm, yükseköğretim, tarım, sanayi, inşaat sektörü ve bilişimde yapılan yatırımlar ve gelişmelerle KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duracağı bir yapının oluşturulduğuna dikkat çekti.

Kurum, kuruluş ve demokrasisiyle var olan devlette müreffeh yarınlara ulaşmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan sıkıntılarla ilgili de çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Yükseköğretimde yaşanan sıkıntıların aşılması için YÖK ile işbirliği yapıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yabancılara mal satışı konusunda da takiplerin yapıldığını ve yeni düzenlemelere de gidilebileceğini kaydetti.

Turizm, üniversiteler ve inşaatta yapılan yatırımlarla KKTC’nin varlığının dünyaya duyurulduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’den gelen su ile tarımda yeni uygulamalara gidildiğini, tüm sektörlerde marka değerlerinin artırılması için çalışmaların süreceğini söyledi.