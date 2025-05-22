Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin himayesinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında ülke mutfağından bazı lezzetlerin tanıtımı yapıldı.

BM Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Merkezi'nde, Türkiye'nin kültürel zenginliğini ve gastronomi mirasını uluslararası platformda tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılışını, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, Türkiye'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ve eşi Prof. Dr. Şebnem Akçapar yaptı.

Etkinliğe, ILO Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Beate Andrees, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cenevre Temsilcisi Kemal Köprülü, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan, Türk Hava Yolları (THY) Cenevre Müdürü Hüseyin Avni Gümrükçüoğlu, Eldora Yemek firması yetkilisi Benjamin Dupont-Gras ve diğer ülkelerden diplomatlar katıldı.

THY'nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Türk Şef Ömer Sarıkaya tarafından hazırlanan menü çerçevesinde Türk mutfağının klasik tatları olan mercimek çorbası, imam bayıldı, şehriyeli beyaz pilav, tantuni ve baklava sunuldu.

Etkinlik alanı Türk bayraklarıyla süslenirken, katılımcılar geleneksel lezzetlere yoğun ilgi gösterdi.

Her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de ve yurt dışı temsilciliklerinde düzenlenen etkinliklerle Türk mutfağının zenginliği sergilenirken, bu yıl ILO'da gerçekleştirilen programda da kültürel diplomasi çerçevesinde Türkiye'nin gastronomi mirası tanıtıldı.