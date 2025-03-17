Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde Cenevre’de yer alan gayriresmi Kıbrıs toplantısı yemeği tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemek sonrası basına yaptığı değerlendirmede, iki taraf arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilmesinin şart olduğunu söyledi.

Cenevre Intercontinental Hotel’de yer alan yemek bir buçuk saat sürdü.

Yemeğin iyi bir ortamda geçtiğini ifade etti.

İki taraf arasındaki işbirliğini geliştirmeye odaklandıklarını, toplantılara yarın da devam edeceklerini ifade eden Tatar, Kıbrıs konusundaki sorunlara daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini işaret etti.

İşbirliğinin şart olduğunu, bu temasların işbirliği yapılabileceğini gösterdiğini ifade eden Tatar, yarın da konulara gireceklerini belirtti.

Tatar, bu gece siyasi partileri de bilgilendireceğini söyledi.