Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, geçen hafta Güney Kıbrıs’ta tutuklanan oğlu Cenk Tosunoğlu’nun bu sabah serbest bırakıldığını ve KKTC’de ailesiyle birarada olduğunu açıkladı.

Hasan Tosunoğlu, oğlunu suçlu ilan edenlere sitem ederken, destek verenlere de teşekkür etti.

Tosunoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz perşembe günü, tamamıyla asılsız bir iddiayla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan oğlum Cenk Tosunoğlu, masum olduğunun anlaşılması üzerine bu sabah serbest bırakılmıştır. Cenk şu an KKTC’dedir ve ailesiyle birliktedir. Hakkındaki mesnetsiz suçlama tamamen düşmüştür.

Cenk’in masumiyetinin anlaşılması ailesi olarak bizleri elbette mutlu etti. Ama yaşadığımız o karanlık üç günün acısı ne zaman diner bilemem. Bu süreçte en büyük dayanağımız Cenk’e duyduğumuz sınırsız sevgi ve güven oldu.

Bizler gibi, Cenk’in masumiyetinden zerrece kuşku duymadan, en başından beri yanımızda olan ve desteğini eksik etmeyen dostlarımıza, yetkililere, siyasilere ve medya mensuplarına içtenlikle teşekkür ederim.

Aynı şekilde bizi ve Cenk’i şahsen tanımadığı halde, birilerinin yargısız infaz için çırpındığı bir dönemde, ilkesel olarak “masumiyet karinesinin” önemini vurgulayan sayısız güzel insandan Allah razı olsun. “İnsanlık ölmemiş” dedirten herkese sonsuz teşekkürler.

Bu süreçte kimisi siyasi ihtirasla, kimisi ön yargıyla, kimisi de sansasyon merakıyla Cenk’in ve ailesi olarak bizlerin üzerine çullanmaya kalkan, hakkında hiçbir fikre sahip olmadıkları genç bir insanı ulu orta ve alçakça ifadelerle peşinen suçlu ilan eden kişiler için söylenebilecek çok bir şey yok… Sevgiden, saygıdan ve insanlıktan yoksun oldukları apaçık ortaya çıktı. Şimdi kendi gerçeklikleriyle yüzleşmelerini dilerim. Umarım kendi kendilerine katlanabilirler…”