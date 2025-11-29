Tüm Üst Düzey Yöneticiler Derneği, bilinen adıyla CEO Platformu, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci ve ailesine nezaket ziyaretinde bulundu. Kuruluşundan bu yana derneğin üyesi olan Ertan Birinci, heyeti Uptown Büyük Anadolu Girne Otel’de düzenlenen yemekle karşıladı. Ziyaret, samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Ertan Birinci ve ailesinin ev sahipliği yaptığı buluşmada, heyet Kıbrıs’ta bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette ayrıca Onbeş Kasım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay ve Uptown Girne Anadolu Otel Müdürü Gül Atakan da hazır bulundu.

Konuşmasında Birinci Medya’nın yürüttüğü projelerden bahseden Ertan Birinci, iş birliğine her zaman açık olduklarını vurguladı. CEO Platformu Başkanı Haldun Pak ise Ertan Birinci ile geçmişe dayanan bir anısını paylaşarak misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.