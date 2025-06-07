Polis, ülkede meydana gelen çeşitli olaylarla ilgili yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve İskele’de toplam beş kişiyi tutukladı.

- Girne’de darp… Oyun makinesi nedeniyle çıkan kavgada şahsın ayak bileği kırıldı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 00.30 sıralarında Girne’de bir kumarhanede müşteri olarak bulunan A.N. (E-60), oyun makinesi nedeniyle tartıştığı A.Z.D.’nin (E-64) yüzüne yumruk atarak onu ciddi şekilde darp etti.

Darbe sonucu yere düşen A.Z.D.’nin sağ ayak bileği kırıldı. A.N. tutuklandı.

- Güney’den çaldığı bisikleti Kuzey’de telefonla takas etti

Lefkoşa’daki bir işletmede perşembe günü, I.K.’nin (E-54), GKRY’den çaldığı bir bisikleti, kendisine ait olduğunu beyan ederek, 2 bin 500 TL değerindeki bir cep telefonu ile takas ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, I.K. dün Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek, tutuklandı.

- Gazimağusa’da rahatsızlık veren iki alkollü şahıs tutuklandı

Gazimağusa 19 Mayıs Sokak’ta bugün saat 02.30 sıralarında, G.A.N. (E-26) 172 miligram ve S.A. (E-30) 143 miligram alkollü içki tesiri altında, yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Ayrıca, bir kişinin üzerine doğru sebepsiz yere koştukları tespit edilen şahıslar suçüstü yakalanarak, tutuklandı.

- İskele’de sarhoşluk ve rahatsızlık

İskele’de bir sitenin girişinde bugün saat 04.30 sıralarında ise, Y.S. (E-21), alkollü içki tesiri altındayken (yeterli nefes örneği vermeyi reddetti), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Y.S. suçüstü yakalanarak, tutuklandı.

Olaylara ilişkin soruşturmalar devam ediyor.