KKTC'ye günübirlik resmi ziyarette bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cengizköy'e giderek Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı’nı da ziyaret etti.

Yılmaz, Güzelyurt'taki Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri bilgilendirme toplantısı ve hastane inşaatı ziyaretinin ardından 8 Ağustos 1964’te Erenköy Direnişi’ne havadan müdahale sırasında uçağı düşen ve paraşütle atlayarak kurtulan ancak Rumlar tarafından yakalanıp işkence gördükten sonra hayatını kaybeden Cengiz Topel'in anıtına da gitti.

Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri de eşlik etti.

Anıtı gezen Cevdet Yılmaz’a Cengiz Topel’in nasıl şehit olduğuna yönelik bilgiler verildi. Ziyaret sırasında, Cengiz Topel ve harekat sırasında şehit olanlar için dua da okundu.

Cengiz Topel, 8 Ağustos 1964’te Erenköy Direnişi'ne Türkiye'nin havadan müdahalesi sırasında, Rum gemisini bertaraf etmek üzere dalış yaptığı sırada uçağı, uçaksavar ateşi ile yara almış, uçaktan paraşütle atlayarak Rum köyü yakınına inmişti. Paraşütle inişinden sonra Rumlar tarafından yakalanarak işkence gören Cengiz Topel, daha fazla dayanamayarak yaşamını yitirmişti.