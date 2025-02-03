Çevreye saygılı olmanın birincil koşulu insanların yaşadıkları yerleri, alanları kirletmemeleridir.

Çevreye verilen önem o kadar büyüktür ki bu konu anayasada bir madde ile düzenlenmiştir. Çevre Yasasında da çevre yaşanabilir ve temiz olmasına, korunmasına özel önem veriliyor.

Çevre Dairesinin en önemli görevi de çevrenin korunmasını sağlamak ve bunun için gereken önlemleri almaktır.

Devlet çevrenin korunması için yükümlülüklerini yerine getirirken en az devlet kadar sorumluluk sahibi olması gerekenler ise o devletin parçası olan vatandaşlardır.

Şimdi izlediğiniz görüntüler, vatandaşların çevreye ne kadar önem verdiklerinin, daha doğrusu hiç önem vermediklerinin kanıtını oluşturuyor.

Girne-Lefkoşa anayolunda Ciklos mevkiinde yokuş yukarı yolda araçların durmasını sağlamak için yapılan ceplerin etrafı çöplükten farksız.

Kendini bilmezlerin, çevrenin öneminin farkında olmayanların yarattığı bu pislik aslında hepimizin ayıbı. Duyarlı bir vatandaşın görüntüleyip sosyal medyadan paylaştığı bu görüntüler, çevre bilincinden ne kadar yoksun olduğumuzun bir göstergesi. Kıbrıs Genç TV olarak çevreye verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bu utanç görüntülerini paylaşıyoruz…