Halkın Partisi(HP)Genel Başkanı Kudret Özersay, tanıtımı yapılan 5 Yıllık Kalkınma planının Anayasa’ya göre Meclis onayı gerektirdiğini belirtti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa’ya göre Planın önce Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp Meclis’e gönderilmesi, komitede görüşüldükten sonra da Meclis onayı alması gerektiğini kaydetti. Özersay, “Tanıtımını yaptınız ama anayasal gereğini yapmadınız” ifadelerini kullandı.

Planın nüfusun belirsizliği ortadayken ve diğer pek çok veriyle ilgili olarak sıkıntılar varken varsayımlar üzerine hazırlandığını da savunan Özersay, önce Anayasa ve yasalarda öngörülen süreçlerin tamamlanıp, gerekli değişiklikler yapıldıktan ve Meclis kararı alındıktan sonra tanıtım yapılması gerektiğini ileri sürdü.

Uzun vadeli planlarla ilgili yasanın, bütçelerin kalkınma planlarına uygun olarak hazırlanması gerektiğini emrettiğini belirten Özersay “Aslında bu kalkınma planı geçen yıl Aralık ayında onaylanan bütçeden önce hazırlanmalı, Meclis’ten geçirilmeli ve bütçe de buna uygun olarak yapılmalıydı. Kaldı ki kalkınma planlarının Meclis’te görüşülmesi özel bir prosedüre tabidir ve resmi tatiller haricinde kesintisiz olarak adeta bütçe görüşmeleri gibi yoğun ve seri bir çalışmayla ele alınmalıdır” dedi.

Anayasa’nın 78’nci Maddesi’ne göre kalkınma planlarının onayının Cumhuriyet Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında olduğunu belirttiğini kaydeden Özersay, “Meclis iç tüzüğüne göre kalkınma planları ivedilikle görüşülür, komitelerde öncelikli olarak ele alınır ve Anayasamıza göre Meclis’ten karar alınmadığı sürece de yürürlüğe girmez” dedi.

Kudret Özersay şöyle konuştu:

“1976’da yürürlüğe giren 34/1976 Uzun Vadeli Kalkınma Planının Yürürlüğe Konulması ve Bütünlüğünün Korunmasına Dair Yasa’ya göre, kalkınma planı Bakanlar Kurulunca görüşülüp onaylanıp Kurul üyelerince imzalandıktan sonra Başbakanlık tarafından Meclis’e Bütçe ve Plan Komitesi’ne gönderilmelidir. Ancak burada özellikle dikkat edilmesi gereken bir prosedür vardır. Planın gerek komitede gerekse Genel Kurul’da görüşülmesi resmi tatil günleri dışında aralıksız sürdürülmelidir. Yani adeta bütçe görüşmelerinde olduğu gibi kesintisiz şekilde Meclis her gün toplantı yaparak bu planı detaylı şekilde ele almalı, tartışmalı ve sonra oylamalıdır. Bu prosedür yasanın zorunlu kıldığı bir şeydir. Oysa şu ana kadar hükümet tarafından izlenen yaklaşıma bakıldığı zaman olayın reklamına ağırlık verildiği ve Anayasa ve yasalarımızın zorunlu kıldığı hukuki gereklerin yerine getirilmediği gözlenmektedir”.