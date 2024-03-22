Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden (KSTU) diploma alıp devlete veren, tedavüle süren ve maaş artışı da almış olan belediye başkanı, kaymakam ve müdür olan isimlerin olduğu iddiasında bulunmasının ardından, ilk açıklama Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'tan geldi.

Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile KSTU’de yüksek lisans eğitimi aldığını ve ders notlarını gösteren transkript belgesini paylaştı.

"Bugün bir kısım medya organında son günlerde gündeme gelen sahte diploma konusu ile ilgili bazı belediye başkanlarının diplomalarının da sahte olabileceğine dair iddialar yer almıştır” diyen Ceyhun Kırok, 27 Ekim 2020 tarihinde üniversiteye kayıt olduğunu ve 8 Haziran 2022 tarihinde de mezun olduğunu açıkladı.

Ders notlarını gösteren transkriptini paylaşan Ceyhun Kırok, “Çok çalıştım ve bu diplomanın her bir zerresini hak ederek kazandım. Bizde sahtelik olmaz. İlgililere bir kez daha hatırlatmak istedim” dedi.

KSTU’de yürütülen soruşturmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’a da işaret eden Kırok, “Sayın Özersay’da bir akademisyen olarak neyin doğru neyin yanlış yapıldığını biliyordur diye de düşünüyorum. Eğer amaç çamur atıp karalamaksa yapılan bu yanlış açıklamalara bir son vermesini ve bürünmüş olduğu dedektif rolünü bırakıp gerçek anlamda halka hizmet etmesini tavsiye ederim. Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kırok öte yandan, tüm derslere verdiği projelerin ve anket sonuçlarının elinde mevcut olduğunu açıkladı ve gerektiği takdirde ilgili kurumlara verebileceğini vurguladı.

Ceyhun Kırok’un açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Bugün bir kısım medya organında son günlerde gündeme gelen sahte diploma konusu ile ilgili bazı belediye başkanlarının diplomalarının da sahte olabileceğine dair iddialar yer almıştır.

8 Haziran 2022 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi bulunan bir belediye başkanı olarak 27 Ekim 2020 tarihinde üniversiteye kayıt oldum.

Ders notlarımı gösteren transkriptim aşağıda paylaştığım gibidir.

Diplomam da aynı şekilde paylaşılmıştır.

Yüksek lisans tezimi savunup, mezun olduğum gün yine sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımda; “Hayali olmayan insanların hedefi olmaz. Önce hayal et, sonra iste ve çok çalış.” demiştim.

Ben öyle yaptım. Çok çalıştım ve bu diplomanın her bir zerresini hak ederek kazandım. Bizde sahtelik olmaz. İlgililere bir kez daha hatırlatmak istedim.

Sayın Özersay’da bir akademisyen olarak neyin doğru neyin yanlış yapıldığını biliyordur diye de düşünüyorum.

Eğer amaç çamur atıp karalamaksa yapılan bu yanlış açıklamalara bir son vermesini ve bürünmüş olduğu dedektif rolünü bırakıp gerçek anlamda halka hizmet etmesini tavsiye ederim.

Sapla samanı karıştırmamak gerekiyor.

Not: Almış olduğum tüm derslerde verilen projelerim ve anket sonuçlarım da elimde mevcuttur gerektiği takdirde incelenmesi için ilgili kurumlara verebilirim.”