KKTC'de gençlere uygulanan izolasyonun futbol üzerinden anlatıldığı Ceza Sahası isimli belgesel tamamlandı.

Yapımcılığını yönetmen Mustafa Ünlü ile Birinci Global Kurucu Başkanı Ertan Birinci’nin yaptığı belgeselin ilk fragmanı yarın yayımlanacak. Belgesel için özel bir de gösterim yapılacak. Belgeselin ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilmesi planlanıyor.

Belgeselde, yarım asırdan fazla süredir devam eden “Savaşın”, üç neslin çocuk ve gençlerinin hayallerini nasıl etkilediği, Yeşil Hat’ın kuzeyinde top koşturan çocukların umutları ve hayal kırıklıklarının yanı sıra, çocukların yaşadığı adaletsizlik ve görünmeyen sınırlar , futbolun evrensel dili kullanılarak anlatılıyor.