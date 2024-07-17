Türkiye dışında hiçbir ülkenin tanımadığı uluslararası ambargo altında varlığını sürdüren Kıbrıs Türklerinin ‘’Ceza Sahasındaki’’ hayallerinin ve gerçeklerinin öyküsü olan ‘‘Ceza Sahası’’ belgeselinin 2024 yılında yeniden yapımı gerçekleştiriliyor.

Belgeselin yapımcılığını Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci üstelendi.

Yönetmen koltuğunda Mustafa Ünlü’nün yer aldığı Ceza sahası belgeseli Birinci Global, Kıbrıs Genç Tv ve On Beş Kasım Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşecek.



Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıl dönümünde, 18 yıl önce çekilen ‘’Kayıp’’ bir belgeselin ilk ve son gösterimi olan Ceza Sahası belgeseli 25 temmuz Perşembe akşamı saat 20:30’da Up Town Büyük Anadolu Girne Hotel’in Konferans Salonunda gösterime sunulacak.