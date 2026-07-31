Cezayir'in kuzeyindeki Bumerdas vilayetinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 44 kişi yaralandı.
Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan açıklamada, bir yolcu otobüsünün ülkenin doğusundaki Setif vilayetinden Bumerdas'da gittiği sırada şarampole yuvarlandığı belirtildi.
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Kaza sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiği, 44 kişinin ise yaralandığı kaydedilen açıklamada, kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.