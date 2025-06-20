OpenAI’nin yapay zekâ modeli ChatGPT’ye basit bir soru yöneltildi: “Bir çocuk nasıl para kazanabilir?” Verdiği yanıtlar ilk bakışta sevimli ve öğretici görünse de, dikkatli incelendiğinde günümüzün ekonomik ve sosyal gerçekliklerinden oldukça uzak bir tablo çizdiği görülüyor.

Yeni bir oyun, kitap ya da bisiklet almak isteyen ama yeterli parası olmayan bir çocuğa nasıl para kazanabileceği anlatılabilir mi? OpenAI’nin üretken yapay zekası ChatGPT’ye göre bu mümkün. Ancak verilen yanıtlar, her ne kadar sade ve ulaşılabilir olsa da, modern ekonomik gerçeklikler karşısında oldukça sınırlı kalıyor.

Bir kullanıcı, ChatGPT’ye 10 yaşında bir çocuğa para kazanmanın yollarını anlatmasını istedi.

Yapay zeka yanıtında, “para kazanmanın sadece sokakta para bulmakla ilgili olmadığı” gibi temel bir tespitle başladı ve ardından “aile ve arkadaşlar için küçük işler yapmak” ya da “artık kullanılmayan eşyaları satmak” gibi önerilerde bulundu. Ancak yapay zekanın yaklaşımı, günümüz çocuklarının karşı karşıya olduğu ekonomik karmaşıklıklar düşünüldüğünde biraz yüzeyde kalıyor.

Limonata satışı ve evcil hayvan bakımı!

ChatGPT’nin çocuklara önerdiği yollar arasında en dikkat çekenlerden biri, “küçük bir işletme” kurmak.

Limonata standı açmak, komşuların evcil hayvanlarına bakmak gibi öneriler hem masum hem de yaratıcı. Yapay zeka bu fikirlerin, çocuklara yalnızca para kazanmayı değil, aynı zamanda çalışma ahlakı, yaratıcılık ve girişimcilik gibi değerleri de kazandırabileceğini savunuyor.

Ancak bu önerilerin bazı önemli eksikleri var. ChatGPT, çocuklara kazandıkları para üzerinden vergi gibi temel ekonomik sistem işleyişlerini anlatmıyor. Bununla birlikte, bu tür kazanç fikirlerinin her çocuğun erişebileceği bir ortamda mümkün olabileceği varsayılıyor. Oysa her aile çocuklarına ev işi yaptırmakta istekli olmayabilir ya da herkesin çevrimiçi ürün satabilecek teknolojik altyapıya sahip olması mümkün değil.

Tasarruf anlayışı önemli ama yetersiz

ChatGPT'nin olumlu katkılarından biri, tasarruf bilincine vurgu yapması. Kazanılan birkaç avroyu biriktirerek ileride daha büyük bir şey için kullanılabileceğini öğütlemesi, finansal farkındalık açısından yerinde bir öneri.

Erken yaşta tasarruf yapmayı öğrenen çocukların, yetişkinlikte finansal planlama konusunda daha bilinçli hareket edebileceği düşünülüyor.

Ancak bu, tek başına yeterli bir çözüm değil. Giderek karmaşıklaşan, dijitalleşen ve rekabetin arttığı ekonomik ortamda, çocukların sadece para biriktirmeyi değil, aynı zamanda geleceğin ekonomik fırsatlarını tanımayı ve değerlendirmeyi de öğrenmeleri gerekiyor.

ChatGPT’nin sunduğu öneriler, iyi niyetli ve temel düzeyde öğretici olsa da, finansal okuryazarlık konusunda daha derinlikli bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu görülüyor. “Tuhaf işler” ve “birikim” fikri her ne kadar başlangıç için uygun olsa da, çocuklara uzun vadede nasıl yetkinlikler kazandırılabileceği, hangi becerilerle kendilerine sürdürülebilir ekonomik yollar yaratabilecekleri gibi konular da en az bu kadar önem taşıyor.