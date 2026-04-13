İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden “usulsüzlükler yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan dokuz kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan şüpheliler "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu dokuz kişinin tutuklanmasına karar verdi.